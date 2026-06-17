Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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17.06.2026 17:04:39
Snap-Aktie deutlich tiefer: Snapchat-Mutter bringt neue AR-Brille mit kompaktem Display heraus
Die etwas klobig wirkenden Brillen sollen ins Blickfeld der Träger zum Beispiel Routen-Anweisungen und dazu eine Mini-Karte einblenden können. Beim Blick auf einen Automotor könnten sie auf Nachfrage etwa markieren, wo Kühlflüssigkeit reingehört. Die Daten werden als Hologramme in einen Teil des Blickfelds eingeblendet. Steuern kann man die Anzeige mit Fingerbewegungen, die die Kamera der Brille erkennt. Die Batterie soll bis zu vier Stunden halten - und mit dem Nachladen in der Brillenhülle bis zu 20 Stunden. Es gibt Modelle in zwei Größen, von denen das leichtere 132 Gramm wiegt.
Auch Google stellte Prototypen solcher Brillen vor, die in den kommenden Monaten auf den Markt kommen sollen. Apple arbeitet Medienberichten zufolge ebenfalls schon lange an AR-Geräten. Der Facebook-Konzern Meta verkauft seit vergangenem Jahr ein Brillenmodell mit einem kleinen Display vor einem Auge.
Die Snap-Aktie verliert im NYSE-Handel zeitweise 6,01 Prozent auf 4,8500 US-Dollar.
/so/DP/zb
LOS ANGELES (dpa-AFX)
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