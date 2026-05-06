Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|Quartalsbilanz
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06.05.2026 22:24:00
Snap-Aktie fällt dennoch: Ergebnis trotz weiter roter Zahlen verbessert
Die Snapchat-Mutter Snap hat im ersten Quartal 2026 erneut rote Zahlen geschrieben. Das EPS belief sich auf 0,05 US-Dollar, nach -0,08 US-Dollar im Vorjahrszeitraum. Analysten hatten mit anhaltenden Verlusten gerechnet und im Vorfeld ein EPS in Höhe von -0,068 US-Dollar prognostiziert.
Der Umsatz verbesserte sich daneben auf 1,53 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresviertel 1,36 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden. Die Prognosen der Experten für den Quartalsumsatz hatten sich indes durchschnittlich auf 1,53 Milliarden US-Dollar belaufen und wurden somit erfüllt.
Die an der NYSE notierte Snap-Aktie verbucht im nachbörslichen Handel zeitweise einen Verlust von 3,27 Prozent auf 5,92 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com
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