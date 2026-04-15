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WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

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Sparprogramm 15.04.2026 21:17:00

Snap-Aktie mit Kurssprung: Stellenabbau aufgrund von KI erfreut Anleger

Snap-Aktie mit Kurssprung: Stellenabbau aufgrund von KI erfreut Anleger

Die Snap-Aktie zieht kräftig an, nachdem der Konzern einen massiven Stellenabbau ankündigt. Im Fokus: KI-Effizienz - und der Weg Richtung Profitabilität.

• Snap plant Abbau von rund 16 Prozent der Belegschaft (ca. 1.000 Jobs)
• KI soll Prozesse beschleunigen und Kosten deutlich senken
• Anleger reagieren euphorisch auf das Sparprogramm

KI als Treiber für radikalen Umbau

Der Social-Media-Konzern Snap greift tief durch: CEO Evan Spiegel kündigte in einem internen Schreiben einen massiven Stellenabbau an. Etwa 16 Prozent der aktuellen Belegschaft müssen demnach um ihre Jobs bangen. Zusätzlich sollen mehr als 300 offene Stellen gestrichen werden. Insgesamt entspricht das rund 1.000 Jobs.

Spiegel begründet den Schritt mit einem notwendigen Strategiewechsel hin zu mehr Effizienz und profitablerem Wachstum. Snap befinde sich in einem "entscheidenden Moment", der ein schnelleres und fokussierteres Arbeiten erfordere. Ziel sei es, die Kostenbasis bis zur zweiten Jahreshälfte 2026 um mehr als 500 Millionen US-Dollar jährlich zu senken.

Eine zentrale Rolle spielt dabei Künstliche Intelligenz. Laut Spiegel ermöglichen Fortschritte im KI-Bereich, repetitive Aufgaben zu reduzieren, Prozesse zu beschleunigen und Teams produktiver zu machen. Bereits jetzt würden kleinere Teams mit KI-Tools messbare Fortschritte erzielen - etwa bei Snapchat+-Features, der Werbeplattform oder der Infrastruktur.

Anleger feiern Sparprogramm

An der Börse kommt der Schritt gut an. Die Aktie des Snap-Konzerns legte bereits am Vortag um 8,74 Prozent auf 5,60 US-Dollar zu und setzt ihre Rally fort: Im NYSE-Handel steigt das Papier am Mittwoch zeitweise um weitere 7,50 Prozent auf 6,02 US-Dollar.

Die positive Reaktion folgt einem bekannten Muster: Investoren interpretieren große Stellenstreichungen zunehmend als Signal für Effizienzsteigerung - insbesondere, wenn sie im Kontext von KI stehen.

Fundamentaldaten liefern zusätzlichen Rückenwind

Neben den Kostensenkungen sorgen auch operative Perspektiven für Unterstützung. MarketWatch zufolge erwartet Snap für das erste Quartal einen Umsatz von rund 1,53 Milliarden US-Dollar und liegt damit leicht über den Analystenschätzungen. Auch beim operativen Ergebnis zeigt sich das Unternehmen optimistischer als der Konsens. Dennoch bleibt die Profitabilität ein Schwachpunkt: Auf Nettobasis war Snap zuletzt nur in zwei der vergangenen zehn Quartale profitabel.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Das Analystenbild fällt gemischt aus: Von 23 erfassten Bewertungen empfehlen vier Experten den Kauf der Aktie, 18 raten zum Halten und ein Analyst spricht eine Verkaufsempfehlung aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,68 US-Dollar und signalisiert damit ein Aufwärtspotenzial von rund 37 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 5,60 US-Dollar.

Trotz der jüngsten Erholung bleibt der längerfristige Trend fragil. Die Aktie hat auf Jahressicht bisher deutliche Verluste einstecken müssen, auch wenn die aktuelle Rally kurzfristig für Entlastung sorgt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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