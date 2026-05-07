Snap Aktie

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WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

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Quartalsbilanz 07.05.2026 17:05:00

Snap-Aktie steigt: Ergebnis trotz weiter roter Zahlen verbessert

Snap-Aktie steigt: Ergebnis trotz weiter roter Zahlen verbessert

Die Snapchat-Mutter Snap hat ihre Bilanzergebnisse für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel vorgestellt. So liefen die Geschäfte.

Die Snapchat-Mutter Snap hat im ersten Quartal 2026 erneut rote Zahlen geschrieben. Das EPS belief sich auf 0,05 US-Dollar, nach -0,08 US-Dollar im Vorjahrszeitraum. Analysten hatten mit anhaltenden Verlusten gerechnet und im Vorfeld ein EPS in Höhe von -0,068 US-Dollar prognostiziert.

Der Umsatz verbesserte sich daneben auf 1,53 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresviertel 1,36 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden. Die Prognosen der Experten für den Quartalsumsatz hatten sich indes durchschnittlich auf 1,53 Milliarden US-Dollar belaufen und wurden somit erfüllt.

Die an der NYSE notierte Snap-Aktie verbucht im Handel Gewinne von 1,23 Prozent auf 6,19 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com

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