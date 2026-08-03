Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
04.08.2026 00:59:56
Snap beats revenue estimates on ad boost from World Cup, shares surge
The company continues to face competition from bigger rivals such as MetaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!