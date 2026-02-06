Snap gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Snap ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Snap die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,72 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,270 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,63 Prozent auf 5,93 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

