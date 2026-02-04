Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
04.02.2026 22:32:54
Snap Inc. Reveals Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - Snap Inc. (SNAP) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $45.209 million, or $0.03 per share. This compares with $9.101 million, or $0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.2% to $1.716 billion from $1.557 billion last year.
Snap Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $45.209 Mln. vs. $9.101 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.01 last year. -Revenue: $1.716 Bln vs. $1.557 Bln last year.
