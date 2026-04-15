Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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15.04.2026 18:43:14
Snap Is Laying Off 16% of Full-Time Staff as It Embraces A.I.
The company, which owns the social media app Snapchat, said it was laying off about 1,000 employees as it increases its reliance on artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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