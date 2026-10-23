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23.10.2026 06:31:29
Snap-On: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Snap-On lud am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,64 USD gegenüber 5,02 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Snap-On mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,74 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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