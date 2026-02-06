Snap-On präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Snap-On ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Snap-On die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,94 USD, nach 4,82 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Snap-On im vergangenen Quartal 1,34 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap-On 1,30 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 4,98 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,23 Milliarden USD geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 19,19 USD. Im letzten Jahr hatte Snap-On einen Gewinn von 19,51 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,16 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,11 Milliarden USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 19,16 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 4,75 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at