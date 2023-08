Snap One: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Snap One hat am 09.08.2023 die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,194 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,219 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 274,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 296,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at