Snap One informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Snap One lud am 08.11.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,151 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,203 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,94 Prozent auf 270,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 281,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at