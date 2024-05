Snap One stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Snap One äußerte sich am 07.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 252,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 246,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at