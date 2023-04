Snap setzt weniger um als erwartet - Snap-Aktie vorbörslich mit massiven Verlusten

Die Börse hat die Macher der Foto-App Snapchat hart für den ersten Umsatzrückgang abgestraft. Die Aktie verlor auf einen Schlag nahezu ein Fünftel ihres Werts. Der Umsatz der Betreiberfirma Snap fiel im vergangenen Quartal um sieben Prozent auf 988,6 Millionen Dollar (896,3 Mio Euro). Für den Umsatz hatten die Experten im Vorfeld einen Wert von 1,01 Milliarden US-Dollar erwartet, im ersten Quartal des Vorjahres hatte noch ein Umsatz von 1,06 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden. Snap hatte den Rückgang bereits vor drei Monaten in Aussicht gestellt. Früher war der Dienst für explosives Wachstum bekannt.

Die Zahl der täglich aktiven Snapchat-Nutzer stieg binnen drei Monaten von 375 auf 383 Millionen. Der Quartalsverlust verbesserte sich unterdessen auf 328,7 Millionen Dollar von 359,6 Millionen Dollar ein Jahr zuvor, wie Snap nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Demnach erwirtschaftete das Unternehmen im ersten Jahresviertel ein Ergebnis je Aktie von -0,21 US-Dollar, nachdem vor Jahresfrist noch ein Verlust von 0,220 US-Dollar je Anteilsschein angefallen war. Analysten hatten Snap zuvor ein EPS von -0,225 US-Dollar zugetraut.

Snapchat wurde ursprünglich mit Fotos groß, die von alleine verschwinden. Inzwischen setzt das Unternehmen aber im großen Stil auf die Kombination digitaler Effekte mit der realen Welt. So wurde das Geschäft mit digitaler Anprobe für Snap wichtiger, weil die Online-Werbung als bisherige tragende Säule schwächelt. Die Firma stellte jüngst einen digitalen Spiegel vor, den sich auch in den stationären Handel bringen will. Aktuell experimentiert die Firma auch mit einem Chatbot auf Basis Künstlicher Intelligenz in der App.

Snap wird von der allgemeinen Abkühlung des Online-Werbemarkts getroffen, die auch die Platzhirsche Google und Facebook zu spüren bekommen. Es gibt aber auch andere Probleme. Nachdem Apples Maßnahmen für mehr Privatsphäre auf dem iPhone viele bisherige Werbemodelle durcheinander wirbelten, setzte Snap neue Verfahren auf, die aber noch nicht rund laufen. Auf dem iPhone müssen App-Anbieter wie Snap die Nutzer ausdrücklich um Erlaubnis bitten, wenn sie zu Werbezwecken ihr Verhalten über verschiedene Anwendungen und Dienste hinweg verfolgen wollen. Viele lehnen das ab.

In der Telefonkonferenz nach Vorlage der Zahlen fragte ein Analyst das Management direkt, ob es nicht besser wäre, die Investitionen in sogenannte erweiterte Realität (AR, Augmented Reality) wie digitale Anprobe zurückzufahren, bis Snap wieder mehr Geld habe. Das Vertrauen der Anleger in Snap stehe auf dem Spiel, warnte er. Mitgründer und Chef Evan Spiegel zeigte sich daraufhin überzeugt, dass das Werbegeschäft wieder anspringen werde.

Die Snap-Aktie zeigt sich im vorbörslichen US-Handel an der NYSE zeitweise 18,10 Prozent tiefer bei 8,60 US-Dollar.



