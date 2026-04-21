Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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21.04.2026 19:18:55
Snap Shares Drop As CFO Exit, Job Cuts And Profit Push Weigh On Sentiment
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