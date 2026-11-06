Snap: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Snap präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,72 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at