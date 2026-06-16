Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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16.06.2026 22:02:00
Snap Specs: Erste echte AR-Brille für Konsumenten kostet 2195 Dollar
Mit der Specs will Snap die erste massentaugliche AR-Brille ohne externe Recheneinheit etablieren. Der stolze Preis könnte das verhindern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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