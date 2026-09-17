Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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17.09.2026 09:14:14
SNAP Stock Pops 4% Overnight on Robinhood After NVDA, AWS and Salesforce Partnerships: What’s Driving the Move
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16.09.26
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15.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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11.09.26
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10.09.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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07.09.26
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03.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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|AWS Holdings, Inc.
|1 190,00
|1,62%
|Robinhood
|95,33
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|Salesforce
|211,80
|-2,91%
|Snap Inc. (Snapchat)
|4,92
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