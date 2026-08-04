A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
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04.08.2026 18:11:00
Snap Stock Rallies After Q2 Earnings Beat as Analysts See Improving Ad Revenue Trends
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|A&D Co Ltd
|3 235,00
|6,07%
|Q2 Holdings Inc
|54,88
|0,85%
|Snap Inc. (Snapchat)
|5,00
|14,16%
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