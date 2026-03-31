Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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31.03.2026 17:25:46
Snap Stock Rises Tuesday After Activist Investor Irenic Pushes Value-Unlocking Plan
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