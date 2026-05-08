Snap verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Snap präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,53 Milliarden USD gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at