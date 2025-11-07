Snap vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Snap hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,51 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at