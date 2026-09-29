Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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29.09.2026 14:37:00
Snapchat-App: Betatester berichten von Account-Sperren unter iOS
Snapchat auf einem Smartphone, drumherum sind noch andere Apps zu sehen" />
Teilnehmer der Testflight-Kampagne für die App des Kommunikationsdienstes melden Ärgerliches: Schlimmstenfalls geht der Zugang verloren, wenn auch nur temporär.
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