Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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26.03.2026 12:30:57
Snapchat Investigated in Europe Over Child Safety Policies
Regulators in Brussels accused the social media platform of maintaining a weak age-verification system, and steering younger users toward inappropriate experiences.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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