Snapchat-Konzern enttäuscht Anleger - Aktienkurs bricht ein

SANTA MONICA (dpa-AFX) - Die Foto-App Snapchat hat zum Jahresende deutlich weniger Werbeerlöse eingespielt als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Dezember legte der Umsatz des Mutterkonzerns Snap im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 561 Millionen Dollar (508 Mio Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. An der Wall Street war jedoch mit deutlich mehr gerechnet worden.

Anleger reagierten enttäuscht - die Aktie brach nachbörslich zeitweise um rund zwölf Prozent ein. Den Verlust weitete Snap von 191,7 Millionen auf 240,7 Millionen Dollar aus. Immerhin konnte Snapchat die Zahl der täglich aktiven Nutzer um vier Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 218 Millionen steigern. Im Vorjahreszeitraum hatte sie bei 186 Millionen gelegen./hbr/DP/fba