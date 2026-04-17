Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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17.04.2026 11:49:00
Snapchat Messenger: Snap baut weltweit 16 Prozent der Jobs ab
Der Stellenabbau in der Tech-Branche setzt sich fort: Der Snapchat-Betreiber will tausend Mitarbeiter durch KI ersetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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