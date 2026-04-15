Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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15.04.2026 17:15:13
Snapchat owner cuts 1,000 jobs as says AI will reduce repetitive work
The Snapchat owner is laying off around 16% of staff and withdrawn hundreds of open job roles.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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