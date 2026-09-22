QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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22.09.2026 22:00:00
Snapdragon 8 Elite Gen 6: Qualcomm stellt zwei High-End-Chips vor
Qualcomm fährt künftig zweigleisig: Der neue Snapdragon 8 Elite Gen 6 erreicht 5 GHz, während die Extreme-Variante zusätzliche KI-Funktionen für die GPU bietet.
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|QUALCOMM Inc.
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