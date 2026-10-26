Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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26.10.2026 12:51:00
Snapdragon-X2-Notebook führt macOS 27 aus, Xiaomi-Handy iOS 16.5
Aktuell kursieren Hacks, bei denen es Developern gelungen ist, Apple-Betriebssysteme für Android-Geräte und ARM-Notebooks anzupassen – alte wie neue.
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