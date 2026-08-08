C.T.O Aktie
WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418
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09.08.2026 00:26:01
Snap's CTO Sells Over 5 Million Shares for $28.2 Million. Here's a Deeper Look at the Transaction.
Chief Technology Officer Robert C. Murphy reported a sale of ~5.2 million shares of Snap Inc. (NYSE:SNAP) between August 5, 2026 and August 6, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($5.40); post-transaction value based on August 06, 2026 market close ($5.22).Snap Inc. is a global technology company with a market cap of $8.8 billion, employing 5,261 individuals across its Santa Monica headquarters and international operations. The company operates a camera-centric platform that has established itself as a significant player in the social media and visual communication sector, generating $6.4 billion in trailing 12-month revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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