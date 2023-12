SNB hält Leitzins stabil - signalisiert Ende der straffen Geldpolitik

Bern (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat bei der letzten Zinssitzung im laufenden Jahr das Ende des straffen geldpolitischen Kurses eingeläutet.

Die Währungshüter um SNB-Präsident Thomas Jordan ließen am Donnerstag wie im Markt übereinstimmend erwartet ihren Leitsatz zum zweiten Mal in Folge unverändert bei 1,75 Prozent. Und sie signalisierten eine mögliche geldpolitische Wende: Im Gegensatz zu früher ließen sie den Hinweis weg, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik nötig werden könnte, um Preisstabilität zu gewährleisten.

"Der Inflationsdruck hat über das letzte Quartal leicht abgenommen", sagte Jordan. Die Unsicherheit bleibe aber hoch und eine Zinssenkung stand dem SNB-Chef zufolge nicht zur Diskussion. "Wir haben heute sehr deutlich gemacht, dass wir angesichts der aktuellen Situation keine Straffung vorhersagen, aber wir werden die Inflationsaussichten beim nächsten Mal sehr sorgfältig prüfen." Die Notenbank verabschiedet sich zudem von Fremdwährungsverkäufen, auch wenn sie ihre Bereitschaft zu weiteren Devisenmarktinterventionen bei Bedarf betont. Die Zentralbank setzte neben Zinserhöhungen - insgesamt 250 Basispunkte im Zeitraum Juni 2022 bis Juni 2023 - zuletzt auch auf die inflationsdämpfende Wirkung eines starken Franken.

"Die SNB ließ die Formulierung möglicher weiterer Zinserhöhungen fallen, erwähnte die Devisenverkäufe nicht mehr ausdrücklich und korrigierte ihre Inflationsprognose nach unten", kommentierte UBS-Ökonom Maxime Botteron. "Diese neutraleren Aussagen dürften das Ende des geldpolitischen Straffungsprozesses in der Schweiz signalisieren." Die nächste geldpolitische Änderung in der Schweiz werde wahrscheinlich eine Zinssenkung sein und er erwarte sie im Juni 2024. Adrian Prettejohn von Capital Economics bezeichnete die SNB-Aussagen als "eindeutig dovish" und hält eine Zinssenkung bereits im März für denkbar.

Die SNB befindet sich mit ihrem Kurs in guter Gesellschaft. Die US-Notenbank Fed ließ am Vorabend ihren Schlüsselsatz unverändert und signalisierte, dass sie 2024 Zinssenkungen ins Auge fasst. Auch bei der Europäischen Zentralbank (EZB), deren Zinsentscheid um 14.15 Uhr ansteht, rückt angesichts einer inzwischen deutlich abebbenden Inflation im Euroraum die Frage in den Fokus, wann die Zinsen sinken.

INFLATION AB KOMMENDEM JAHR ZURÜCK IM SNB-ZIELBAND

Der Druck auf das SNB-Direktorium, sich der Teuerung entgegenzustemmen, hatte zuletzt kontinuierlich abgenommen. Die Schweiz hat eine der niedrigsten Inflationsraten unter den großen Volkswirtschaften, sie liegt seit einigen Monaten wieder im Zielbereich der SNB von null bis zwei Prozent. Im gesamten Jahr rechnet die Zentralbank mit einer Jahresteuerung von 2,1 Prozent, 2024 dürften es 1,9 Prozent sein und 2025 dann 1,6 Prozent. Die Notenbank geht im kommenden Jahr von einer Wachstumsverlangsamung in der Schweiz auf 0,5 bis 1,0 Prozent aus. Dieses Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) rund 1,0 Prozent zulegen.

Der Franken reagierte auf die Zinsentscheidung kaum. Die Hauptexportwährung Euro kostete mit knapp 0,95 Franken praktisch gleich viel wie vor der Bekanntgabe. Der Dollar verbilligte sich leicht auf 0,87 Franken. Von Reuters vor der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB befragte Ökonomen hatten übereinstimmend einen unveränderten Leitsatz prognostiziert.

Die SNB entscheidet in der Regel viermal jährlich über die Zinsen: Die nächste sogenannte geldpolitische Lagebeurteilung ist für den 21. März 2024 anberaumt.

