SNC Former gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SNC Former hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,33 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat SNC Former mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,65 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 28,92 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,31 THB beziffert. Im Vorjahr waren -0,260 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 9,61 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,73 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at