SNC-Lavalin Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SNC-Lavalin Group ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SNC-Lavalin Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 CAD, nach 0,300 CAD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,93 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 2,53 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,950 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,82 Milliarden CAD geschätzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 15,48 CAD. Im Vorjahr hatte SNC-Lavalin Group 1,62 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,96 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 9,57 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 3,48 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 10,87 Milliarden CAD belaufen.

Redaktion finanzen.at