SNDL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SNDL hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SNDL ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SNDL im vergangenen Quartal 170,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SNDL 176,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at