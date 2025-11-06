SNDL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SNDL hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

SNDL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 173,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 177,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at