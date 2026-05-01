SNDL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SNDL hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SNDL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 142,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 142,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at