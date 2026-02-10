Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
10.02.2026 07:03:16
Sneaky Sasquatch comes to Apple Store locations this holiday season
This holiday season, Apple Arcade players can dive deeper into the world of the hit game Sneaky Sasquatch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|20 190,00
|0,00%
|Apple Inc.
|230,25
|0,07%
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.