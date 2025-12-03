Snipp Interactive stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Snipp Interactive hat am 01.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,0 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at