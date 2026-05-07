07.05.2026 06:31:29

SNL Bearings: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SNL Bearings hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,76 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,21 Prozent auf 152,2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 30,05 INR beziffert. Im Vorjahr waren 30,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 566,20 Millionen INR gegenüber 486,10 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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