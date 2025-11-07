SNL Bearings hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SNL Bearings hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,11 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,12 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 147,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 127,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at