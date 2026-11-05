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05.11.2026 06:31:28
SNL Bearings hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SNL Bearings ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SNL Bearings die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 8,56 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SNL Bearings 8,11 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 160,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SNL Bearings 147,7 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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