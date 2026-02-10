|
SNL Bearings öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SNL Bearings veröffentlichte am 07.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,34 INR. Im Vorjahresviertel hatte SNL Bearings 8,06 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat SNL Bearings im vergangenen Quartal 142,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SNL Bearings 124,8 Millionen INR umsetzen können.
