PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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19.09.2026 14:00:00
Snoopy cups at Starbucks and McDonald’s SpongeBob toys are commanding huge markups on eBay
Adults are scooping up promotional items out of nostalgia — and playing into a frenzy around collectibles .Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu PayPal Inc
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17.09.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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10.09.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.09.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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31.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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28.08.26
|PayPal-Aktie sackt ab: Stripe und Advent beenden wohl Pläne zur Übernahme (dpa-AFX)
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu PayPal Inc
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.