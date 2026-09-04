Snowflake A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Snowflake A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 26,50 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -35,600 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 236,13 Milliarden ARS – ein Plus von 62,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake A 1 374,11 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at