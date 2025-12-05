Snowflake A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Snowflake A hat am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Snowflake A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 40,28 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -31,390 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 684,96 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 86,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 905,34 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at