05.12.2025 06:31:29
Snowflake A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Snowflake A hat am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Snowflake A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 40,28 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -31,390 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 684,96 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 86,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 905,34 Milliarden ARS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
