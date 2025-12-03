XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Besser als erwartet 03.12.2025 22:12:57

Snowflake-Aktie kann von starken Zahlen nicht profitieren: Gewinn und Umsatz über den Erwartungen

Snowflake-Aktie kann von starken Zahlen nicht profitieren: Gewinn und Umsatz über den Erwartungen

Das KI-Unternehmen Snowflake hat zur Wochenmitte die Bilanz für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Snowflake ein EPS in Höhe von 0,39 US-Dollar. Nachdem im Vorjahreszeitraum ein Non-GAAP-Gewinn von 0,20 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, hatten Analysten nun mit einem EPS von 0,31 US-Dollar gerechnet.

Der Umsatz des KI-Unternehmens belief sich im dritten Quartal des Fiskaljahres 2026 auf 1,21 Milliarden US-Dollar. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als Snowflake 942,1 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Expertenschätzungen von 1,184 Milliarden US-Dollar wurden damit übertroffen.

Im nachbörslichen Mittwochshandel an der NYSE reagierte die Snowflake-Aktie mit einem Abschlag von 4,1 Prozent auf 254,69 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

