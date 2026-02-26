Snowflake Aktie
26.02.2026 10:07:00
Snowflake-Aktie trotzdem schwächer: Techkonzern wächst kräftig und übertrifft Jahresprognosen
Der Umsatz von Snowflake stieg von 986,8 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,28 Milliarden US-Dollar im abgelaufenen Quartal. Analysten hatten zuvor einen Anstieg auf 1,26 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete Snowflake einen Gewinn je Aktie von 1,38 US-Dollar. Erwartet hatten Experten 1,22 US-Dollar je Aktie, nach einem EPS von -3,860 US-Dollar im Vorjahr. Den Gesamtjahresumsatz schätzten Analysten auf 4,66 Milliarden US-Dollar, tatsächlich setzte das Unternehmen jedoch 4,68 Milliarden US-Dollar um - nach 3,63 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr zuvor.
Im vorbörslichen Handel an der NYSE bewegt sich die Snowflake-Aktie zeitweise 1,65 Prozent tiefer bei 166,42 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
