Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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29.07.2026 21:30:01
Snowflake Director Benoit Dageville Sells $18.4 Million Stock
Director Benoit Dageville reported a disposal of 66,668 shares of Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) on July 15, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($276.53); post-transaction value based on July 15, 2026 market close ($271.87).Snowflake Inc. delivers a cloud-centric data platform that enables users to unify disparate data sources into a singular, reliable foundation. This unified data facilitates the extraction of business intelligence and the creation of data-driven applications for a wide array of organizations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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