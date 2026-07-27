Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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27.07.2026 19:00:01
Snowflake EVP Kleinerman Sells 2,500 Shares for $688,000
Christian Kleinerman, EVP, Product Management at Snowflake Inc. (NYSE:SNOW), sold 2,500 shares of common stock on July 14, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($275.00); post-transaction value based on July 14, 2026 market close ($275.94).Snowflake is a leading cloud data platform provider with a market capitalization of $94.2 billion and TTM revenue of $5.0 billion, reflecting strong market demand for unified data infrastructure solutions. The company has demonstrated substantial growth momentum, with its stock appreciating 29.23% over the past year, positioning it as a critical enabler of enterprise data strategy and analytics. Snowflake's competitive advantage derives from its architecture that separates compute and storage, enabling flexible scalability and cost efficiency while providing comprehensive data governance and sharing capabilities across global customer bases.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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