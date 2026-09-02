03.09.2026 00:05:31

Snowflake Q2 Loss Narrows As Revenue Surges 35%

(RTTNews) - Snowflake (SNOW), an AI Data Cloud company, on Wednesday reported results for the second quarter, with net loss narrowing from last year as revenues grew 35%.

The company posted a net loss of $191.7 million, or $0.55 per share, compared with a net loss of $298.0 million, or $0.89 per share, a year earlier.

Snowflake reported second-quarter revenue of $1.55 billion, up 35% year over year, while product revenue increased 37% to $1.49 billion.

Snowflake's net revenue retention rate was 126%, while customers generating more than $1 million in trailing 12-month product revenue rose 27% to 828.

For fiscal year 2027, Snowflake raised its product revenue guidance to $6.07 billion, representing 36% growth, from its previous forecast of $5.84 billion and 31% growth.

For the third quarter, the company expects product revenue of $1.588 billion to $1.593 billion, up 37% to 38% year over year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
01.09.26 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen